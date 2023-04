PSG : Surprise, Messi pose une énorme condition pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG doit en profiter. Lionel Messi vivait ses derniers matches sous le maillot parisien. En fin de contrat en juin prochain, l'international argentin n'aurait pas l'intention d'étirer son bail et se dirige vers la sortie. Le champion du monde serait enclin à s'engager avec le FC Barcelone, à une seule condition.

Après deux ans de bons et loyaux services, Lionel Messi se prépare à changer d'air. Le joueur de 35 ans ne serait plus enclin à prolonger son contrat avec le PSG. A en croire la presse espagnole, le champion du monde 2022 aurait fait passer le message à ses proches de négocier avec le FC Barcelone.

PSG : Le transfert de Messi dicté par Neymar https://t.co/58sf8s4h7y pic.twitter.com/izvlLZZH1S — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le Barça est passé à l'action dans le dossier Messi

Père et agent du joueur, Jorge Messi a écouté les conseils de son fils et s'est rendu en Catalogne, à de nombreuses reprises, afin de négocier avec Joan Laporta, président du FC Barcelone. Ce dernier ne cache pas son envie de revoir la Pulga sur la pelouse du Camp Nou dès la saison prochaine. « Messi est le meilleur joueur de l’histoire et a été le joueur le plus important de l’histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis parce qu’il est un joueur du PSG et que je dois donc rester respectueux. Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle entre lui et le Barça. Nous verrons, mais il sait que les portes du club sont ouvertes » avait avoué Laporta en mars dernier.

Messi réclame des excuses de la part de Laporta