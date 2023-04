Mercato : L’objectif du PSG, c’est lui !

Arnaud De Kanel

Luis Campos le sait, il n'aura pas le droit à l'erreur lors du prochain mercato estival. Le Portugais reste sur deux échecs cuisants et se retrouve sous la menace d'un Kylian Mbappé prêt à plier bagages. Pour le retenir, Campos compte activer ses réseaux préférentiels en recrutant un attaquant.

Le PSG devra réaliser un très gros mercato s'il veut conquérir la Ligue des champions l'an prochain. L'effectif n'aura jamais paru aussi faible que cette saison, la faute à deux mercato ratés par la nouvelle direction sportive. Vanté pour ses mérites dans le domaine, Luis Campos s'est planté sur toute la ligne. Il a fait usage de ses réseaux en signant Carlos Soler en provenance du FC Valence, l'un des clubs avec lequel il a pour habitude d'opérer, ou encore Renato Sanches, représenté par Gestifute , la société de Jorge Mendes. Cet été, Campos va réactiver son réseau préférentiel pour tenter d'attirer un attaquant qui fait le bonheur du Milan AC.

Le PSG s'attaque à Leao

L'été sera chaud à Paris. A la recherche d'un attaquant pour la saison prochaine, le PSG a trouvé la perle rare en Italie. Selon nos informations, Rafael Leao aurait les faveurs de la direction parisienne incarnée par Luis Campos, celui qui l'avait recruté au LOSC. L'attaquant portugais coche toutes les cases mais son recrutement dépendra des moyens à disposition du PSG. Un départ de Leo Messi serait une bonne nouvelle pour mener à bien la signature de Leao. Le natif d'Almada dans les alentours de Lisbonne arrive à un tournant de sa carrière.

Leao n'a pas prolongé avec Milan

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Rafael Leao brille avec le Milan AC. Elu meilleur joueur de Serie A la saison passée, le Portugais a connu un coup de moins bien avant de renaitre de ses cendres au meilleur des moments pour envoyer les Lombards en demi-finale de Ligue des champions. Son avenir pose question en Italie puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Milan. Un facteur important qui pèsera dans les négociations. Jorge Mendes ira vers le plus offrant et il ne manque pas de propositions pour son client, suivi par les plus grands clubs européens, dont le PSG.