«Rester au PSG», incroyable décision pour Messi ?

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble se diriger tout droit vers un départ libre à l’issue de la saison, et un retour au sein du FC Barcelone est annoncé avec insistance pour la Pulga. Mais Mario Kempes, ancienne gloire du football argentin, estime que Messi aurait plutôt intérêt à rempiler avec le PSG… Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, Lionel Messi devrait quitter le PSG libre en fin de saison. L’attaquant argentin arrive au terme de son contrat, et contrairement aux intentions qui étaient celles de Luis Campos et du Qatar l’hiver dernier, la tendance n’est plus du tout à prolongation pour Messi. Il semble même se diriger vers un retour au FC Barcelone, son club de cœur, qu’il avait quitté un peu contre sa volonté en 2021 étant donné que la direction de l’époque n’avait pas les moyens de lui offrir une prolongation de contrat. La donne est différente aujourd’hui, et Lionel Messi semble bien parti pour quitter le PSG.

PSG - Messi : Une offre folle dégainée par le Qatar ? https://t.co/wXia67hS7l pic.twitter.com/qe7H098Bm6 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Il devrait rester au PSG »

Mais aux yeux de Mario Kempes, ancienne gloire du football argentin et champion du Monde en 1978 avec l’ Albiceleste , Lionel Messi devrait revoir sa position et prolonger avec le PSG. Il s’explique dans un entretien accordé à Super Depor Radio : « Je ne pense pas qu'il soit sain pour lui de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France, pour qu'il puisse aller à la prochaine Coupe du monde en toute tranquillité, il devrait y rester. Les objectifs de Barcelone sont différents, ils sont encore en train de se construire après son départ. Il y a beaucoup de problèmes », indique Kempes.

Un avenir en sélection compromis s’il signe au Barça ?