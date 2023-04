Messi - PSG : Surprise, il réclame un coup de tonnerre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est un secret de polichinelle, le FC Barcelone tente, par tous les moyens, d'enregistrer le retour de Lionel Messi, malgré ses difficultés financières actuelles. Pour Mario Kempes, le joueur ferait une grosse erreur en acceptant de porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Le champion du monde 1978 l'encourage, même, à prolonger son contrat avec le PSG.

A 35 ans, Lionel Messi est à un tournant. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international argentin hésiterait, de plus en plus, à étirer son bail, surtout que l'option FC Barcelone devient, chaque jour, un peu plus concrète. En coulisses, le club catalan fait des pieds et des mains pour boucler son retour. Mais selon Mario Kempes, Messi ne doit absolument pas quitter le PSG cet été.

« Il serait mieux en France »

« Je ne pense pas qu'il soit sain pour lui de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France, pour qu'il puisse aller à la prochaine Coupe du monde en toute tranquillité, il devrait y rester. Les objectifs de Barcelone sont différents, ils sont encore en train de se construire après son départ. Il y a beaucoup de problèmes. En étant égoïste et en pensant à l'équipe nationale argentine, il devrait rester au PSG. Pour sa tranquillité physique et mentale, il est plus probable qu'il arrive en équipe nationale plus frais en restant en France » a déclaré le champion du monde 1978 avec l'Argentine.

Kempes comprend les sifflets du public