PSG : Une folie se prépare pour Mbappé, le Qatar peut tout faire capoter

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouveau buteur pour entourer Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG penserait à aller chercher Harry Kane. Toutefois, Manchester United serait également intéressé par les services du joueur de 29 ans. D'ailleurs, le dossier de l'international anglais pourrait possiblement être bouclé par le Qatar d'ici quelques semaines.

Après s’être installé à Paris en rachetant le PSG par l’intermédiaire de QSI, le Qatar ne serait pas contre s’exporter en Premier League. En effet, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a entrepris le projet de racheter Manchester United il y a quelques semaines maintenant. Pour le moment, rien n’a encore été acté pour le changement de propriétaire des Red Devils , surtout que le Qatar n’est pas le seul candidat dans ce dossier.

Le Qatar veut racheter Manchester United

Jim Ratcliffe, propriétaire d’INEOS et de l’OGC Nice, souhaiterait également mettre la main sur le club mancunien. De son côté, le Qatar fait tout son possible pour convaincre la famille Glazer, qui détient Manchester United actuellement. Le pays hôte de la dernière Coupe du monde ne lésine d’ailleurs pas sur les moyens pour y parvenir, n’hésitant pas à lâcher de grosses offres. D’ailleurs, le changement de propriétaire chez les Red Devils pourrait avoir un rôle à jouer dans un dossier du PSG sur le mercato.

Le dossier Kane bouclé par les prochains propriétaires des Red Devils ?