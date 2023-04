Le PSG veut régaler Mbappé, il va toucher le pactole

Amadou Diawara

Pour combler Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Harry Kane lors du prochain mercato estival. Toutefois, le buteur de Tottenham serait également dans le viseur de Manchester United. Pour faire plier Harry Kane et battre la concurrence du PSG, les Red Devils seraient prêts à offrir un pont d'or à l'international anglais.

Conscient que Kylian Mbappé s'épanouit davantage lorsqu'il évolue en soutien derrière un buteur de fixation, le PSG aurait identifié le profil d'Harry Kane en vue du mercato estival. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, l'attaquant anglais de 29 ans pourrait être cédé par son club en cas d'offre proche de 113M€, comme annoncé par The Sun.

Un duel PSG-Manchester pour Harry Kane ?

Toutefois, le PSG serait à la lutte avec un adversaire de taille dans le dossier Harry Kane. En effet, Manchester United en pincerait également pour le numéro 10 de Tottenham. D'ailleurs, les Red Devils seraient prêts à payer le prix fort pour rafler la mise sur ce dossier.

Manchester United veut offrir un salaire XXL à Kane