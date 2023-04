Il l’annonce en direct, le PSG doit mettre le pactole sur ce transfert

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain est un secteur qui pourrait connaitre énormément de changements lors du mercato estival. Entre la fin de contrat de Lionel Messi et l’avenir plus que flou de Neymar, Kylian Mbappé semble bel et bien être le seul point fixe du projet QSI en vue de la saison prochaine. Mais du côté de Doha on semble déjà avoir une idée...

Qui accompagnera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Avec la fin de contrat de Lionel Messi qui approche à grands pas et les tensions autour de Neymar, on peut aisément imaginer que le Français sera le seul pilier de l’attaque du PSG dans un avenir proche. Le problème, c’est qu’il faudra lui trouver les bons compères pour exprimer au mieux son talent incommensurable.

Le PSG joue avec le feu, ça peut être un deuxième mercato catastrophe https://t.co/A2GbJCaWRC pic.twitter.com/jyjfEy11M4 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Kolo Muani, le choix de Doha

L’une des options, c’est Randal Kolo Muani. Coéquipier de Mbappé en sélection, l’ancien du FC Nantes réalise des grandes choses en Bundesliga et les plus grands clubs d’Europe se l’arrachent à quelques semaines du mercato estival. C’est le cas du PSG, mais également de Manchester United et surtout du Bayern Munich, qui selon RMC Sport travaillerait sur ce dossier depuis le début de la saison.

« Autant privilégier une piste française, un attaquant français »