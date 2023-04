PSG : Le Qatar impose un transfert, il va déchanter

Axel Cornic

Les premiers désaccords font surface au Paris Saint-Germain, à, quelques semaines du mercato estival. Avec les possibles départs de Lionel Messi et Neymar, Luis Campos souhaite enfin offrir un numéro 9 à Kylian Mbappé et aurait donc décidé d’activer plusieurs pistes dans ce sens. Pourtant, du côté de Doha on aurait d’autres plans pour l’été...

Le mercato estival est déjà lancé et Luis Campos travaille en coulisses pour mettre sur pied un collectif fort, après un premier exercice assez décevant. L’une des grandes priorités est le recrutement d’un attaquant de pointe, profil qui avait échappé au PSG l’été dernier...

Luis Campos cherche un numéro 9 pour le PSG

Campos semble particulièrement attiré par deux joueurs qu’il a recruté par le passé du côté du LOSC et qu’il aimerait retrouver au PSG. Plusieurs sources ont en effet parlé de Victor Osimhen, mais sur le10sport.com nous vous avons révélé que l’architecte du PSG aimerait surtout miser sur Rafael Leao, dont le contrat avec l’AC Milan se termine dans un peu plus d’un an.

Kolo Muani, une piste de Doha