Plus de 100M€ pour régaler Mbappé, c’est «le Pigeon Saint-Germain»

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi de de Neymar, le Paris Saint-Germain se cherche une nouvelle attaque. En effet, Kylian Mbappé est le seul intouchable et ces derniers jours plusieurs noms ont été évoqués pour l’accompagner, des anciens de Ligue 1 Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani, en passant par Harry Kane.

On ne sait pas vraiment quel visage aura le PSG la saison prochaine. Après une saison assez délicate, d’énormes changements sont réclamés et cela pourrait notamment concerner la MNM, qui semble vivre ses derniers instants.

Messi réclame une fortune au PSG, le Qatar a tranché https://t.co/IDpc34CHc0 pic.twitter.com/ABDcYgufci — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Kolo Muani, Osimhen ou Kane pour accompagner Mbappé

La fin de contrat de Lionel Messi laisse penser à un départ de plus en plus probable, avec le FC Barcelone qui rêve d’un incroyable retour. Neymar est lui lié au PSG jusqu’en 2027, mais ses dernières saisons auraient irrité les dirigeants qui pourraient le pousser vers la sortie, après avoir déjà tenté leur chance l’été dernier.

« Kolo Muani il y a un an était en en fin de contrat et s'ils sont capables de prendre Ekitike... »