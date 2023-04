Une nouvelle star peut arriver, un ultime obstacle pour le PSG

Axel Cornic

Parti du FC Nantes sur la pointe des pieds, Randal Kolo Muani est en train de faire beaucoup de bruit en Bundesliga et pourrait très vite quitter Francfort. Plusieurs cadors européens seraient en effet sur ses traces et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche des renforts en attaque pour sceller la fin de la MNM.

Il n’a fallu que quelques mois à Randal Kolo Muani pour devenir l’une des attractions du championnat allemand. Le Français de Francfort totalise pas moins de 13 buts et 12 passes décisives en 28 rencontres de Bundesliga et forcément, ses prestations ont attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe.

Mercato : Le PSG proche de régaler Mbappé, une terrible réponse tombe https://t.co/ggRERM7vcU pic.twitter.com/l4vcLnsuwv — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Kolo Muani, une des priorités du PSG

D’après les informations de RMC Sport , le PSG aurait fait de l’international français de 24 ans l’une des priorités du mercato estival. Randal Kolo Muani réalise en effet des belles choses aux côtés de Kylian Mbappé en équipe de France et les dirigeants parisiens aimerait donc reproduire ça en club.

Hoeneß veut l’attirer au Bayern Munich