Le PSG s’attaque à un joueur de Deschamps, Mbappé va enrager

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival à venir, le PSG se préparerait déjà et aurait noué les premiers contacts avec Randal Kolo Muani notamment. Cependant, l’attaquant de l’Eintracht Francfort et de l’équipe de France fait vibrer le Bayern Munich. La presse allemande annonce un véritable bras de fer pour le PSG. Explications.

Le PSG file vers son onzième titre de champion de France avec huit points d’avance sur son dauphin qu’est l’OM à six journées de la fin du championnat. L’occasion pour le Paris Saint-Germain et sa direction de se pencher sur le mercato estival. Le recrutement d’un attaquant de pointe semble être une priorité avec l’activation des pistes menant à Victor Osimhen ou encore Harry Kane comme RMC Sport et Le Parisien l’ont affirmé ces derniers temps.

Premiers contacts entre le PSG et le clan Randal Kolo Muani

Dimanche, RMC Sport a confirmé une tendance circulant depuis quelque temps dans la presse : le PSG s’intéresserait bel et bien à Randal Kolo Muani. Pire, selon RMC , les premiers contacts auraient été noués entre les parties concernées. Néanmoins, le comité de direction du PSG ne serait pas sur la même longueur d’onde le concernant. Il serait apprécié à Doha, mais le conseiller football Luis Campos militerait pour Victor Osimhen lorsque Harry Kane serait également ciblé.

Le Bayern Munich met la pression au PSG pour Kolo Muani