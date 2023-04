Le PSG prépare du lourd sur le mercato, l'énorme coup de frein de Riolo

Axel Cornic

Comme chaque année, le mercato estival du Paris Saint-Germain fait déjà beaucoup parler. Tout le monde se demande comment QSI va oublier ce nouvel échec en Ligue des Champions, avec des grands changements qui son annoncé comme le départ de Lionel Messi ou encore celui de Neymar. Mais avant d’acheter, Luis Campos devra trouver une solution pour régler le problème des ventes...

L’été dernier, Luis Campos s’est montré très actif pour son premier mercato au PSG. Il n’a pourtant pas su régler tous les chantiers de l’équipe et cela s’est vu lors de cette saison, avec notamment des problèmes en défense et en attaque. Mais les choses vont changer !

Mercato - PSG : Mbappé va halluciner, Messi a pris sa décision https://t.co/QysHHmMWoA pic.twitter.com/vYIWwRMZ8a — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Le mercato s’annonce une nouvelle fois agité pour Luis Campos

C’est en tout cas ce qui est martelé depuis l’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Luis Campos aurait déjà les grandes lignes de son mercato en tête et souhaiterait notamment recruter un attaquant de pointe, objectif qu’il n’avait pas su atteindre il y a quelques mois.

Le PSG approche Kolo Muani

RMC Sport annonce ainsi qu’il y aurait eu un premier contact entre PSG et Randal Kolo Muani, qui réalise une belle saison à Francfort et qui semble s’entendre avec Kylian Mbappé en sélection. Polyvalent, le Français peut d’ailleurs évoluer sur tout le front de l’attaque, même s’il semble clairement plus à l’aise dans l’axe.

« Il y a un vestiaire à vider »