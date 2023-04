Le mercato du PSG est lancé, un premier clash éclate

Axel Cornic

Souvent, les périodes de transferts sont les moments les plus agités au Paris Saint-Germain et cet été ne devrait pas faire exception. Le mercato qui approche s’annonce une nouvelle fois bouillant, avec un premier désaccord qui se précise déjà entre les propriétaires du club et Luis Campos concernant la priorité en attaque.

Cet été pourrait marquer un nouveau départ pour le PSG, avec la fin de la MNM. Le contrat de Lionel Messi approche en effet de son terme, tandis que Neymar a déjà été poussé vers la sortie l’été dernier et ce n’est pas sa saison qui peut faire changer d’avis les dirigeants parisiens. Il faudra ainsi mettre sur pied une toute nouvelle attaque pour le PSG !

PSG : Messi sur le départ, il pose ses conditions https://t.co/OeaZCAvzxi pic.twitter.com/sUvz7YFSNX — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Les trois pistes du PSG

D’après les informations de RMC Sport , les pistes en attaque seraient au nombre de trois avec Harry Kane de Tottenham, Randal Kolo Muani de Francfort et Victor Osimhen du Napoli. Des profils différents, avec l’Anglais qui fait figure de seul véritable numéro 9, alors que le Nigérien est plus un joueur de profondeur, tout comme l’international français.

Le Qatar veut Kolo Muani

Ces trois pistes semblent avoir des soutiens différents, puisque RMC nous apprend que la suggestion Kolo Muani viendrait directement du Qatar ! La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le Bayern Munich semble particulièrement intéressé par le Français, avec Francfort qui rêve d’une vente record explosant les 100M€.

Campos pousse plutôt pour Osimhen et Kane

Le problème, c’est que Luis Campos ne semble pas vraiment convaincu par la piste Kolo Muani. Toujours à en croire les indiscrétions de la radio, le dirigeant portugais souhaiterait surtout recruter Victor Osimhen, qu’il connait très bien puisqu’il l’avait attiré au LOSC par le passé. Si cette piste n’avance pas, Campos aurait déjà un plan, B et il s’agirait justement de Kane, dont le contrat avec Tottenham se termine dans un peu plus d’un an.