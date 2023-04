Mercato - PSG : Le Qatar veut quitter Paris, il lâche une punchline

Amadou Diawara

Désireux d'être propriétaire de son stade, le Qatar serait prêt à lâcher 600M€ pour racheter le Stade de France, et ce, parce que la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes. Amoureux du PSG, Jérôme Alonzo a proposé un compromis entre les deux parties, avant de pousser un coup de gueule sur son mercato.

Pour réaliser des travaux d'aménagements et empocher l'intégralité des recettes, le Qatar veut devenir propriétaire du Parc des Princes. Toutefois, la mairie de Paris refuse catégoriquement de céder l'enceinte parisienne aux propriétaires du PSG.

Zidane : Cette offre qui peut plomber le PSG https://t.co/3lMmRMw4GJ pic.twitter.com/5TAxmQcBrY — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le PSG pense à déménager au Stade de France

Recalé par la mairie de Paris, le Qatar penserait à racheter le Stade de France pour environ 600M€. Un choix que Jérôme Alonzo ne valide pas du tout. Selon l'ancien gardien du PSG, son club de cœur doit rester au Parc des Princes.

«Qu'ils arrêtent d’acheter des joueurs pourris à 50M€»