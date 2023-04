Projet légendaire à 600M€ au PSG, une réponse tombe

Amadou Diawara

Désireux d'être propriétaire de son enceinte, le PSG penserait à lâcher le Parc des Princes pour racheter le stade de France, qui couterait environ 600M€. Alors que la FFF est sous contrat avec l'arène de Saint-Denis jusqu'en 2024, Philippe Diallo - président intérimaire - s'est prononcé sur la potentielle vente et le possible déménagement des Bleus.

Alors qu'il voudrait devenir propriétaire de son stade, le PSG tenterait de racheter le Parc des Princes. Toutefois, Anne Hidalgo et la mairie de Paris refusent catégoriquement de céder l'enceinte au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Déterminé, le Qatar penserait à déménager dans une nouvelle enceinte. Et à en croire les dernières informations du Journal du Dimanche , le PSG aurait la possibilité de s'offrir le Stade de France pour 600M€ environ.

«Le contrat actuel nous est extrêmement défavorable»

Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Philippe Diallo s'est prononcé sur la potentielle vente du Stade de France et l'éventuel départ des Bleus vers une autre enceinte. « Le contrat actuel avec le Stade de France nous est extrêmement défavorable. (Je veux) sortir de cette situation. Je vais attendre de voir exactement le cahier des charges pour les concessions ou pour la vente pour en dire plus. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution viable sans que les deux grandes fédérations de football et de rugby ne s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans ces projets » , a précisé le président intérimaire de la FFF , avant d'en rajouter une couche.

«Je vais attendre de voir le cahier des charges»