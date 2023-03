Le PSG active un projet à 600M€, Deschamps réagit

Thomas Bourseau

Souhaitant que le PSG soit propriétaire de son stade, chose que la Mairie de Paris refuse avec le Parc des princes, les Qataris songeraient à racheter le Stade de France qui devrait être disponible en 2025 contre un chèque de 600M€. Didier Deschamps est monté au créneau.

Le Qatar veut franchir un palier supplémentaire avec le PSG : devenir le propriétaire du stade. Locataires du Parc des princes depuis le lancement du projet QSI en 2011, les Qataris se heurtent à la volonté de la mairie de Paris et d’Anne Hidalgo qui ont publiquement fermé la porte à une vente du Parc des princes.

Le PSG intéressé par un rachat du Stade de France contre 600M€

De quoi pousser le PSG à explorer d’autres horizons. Et pourquoi pas le Stade de France ? Alors que le consortium formé entre Bouygues et Vinci prendra fin en 2025, les Qataris pourraient devenir les propriétaires du mythique stade contre un chèque de 600M€ selon le Journal du Dimanche.

«J'ai un attachement au stade de France, c'est le stade de l'équipe de France»