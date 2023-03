Un projet légendaire prend forme au Qatar, le patron du PSG répond cash

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a toujours autant de mal à passer les huitièmes de finale en Ligue des Champions, un nouveau concurrent pourrait débarquer puisque le Qatar envisage de racheter Manchester United. Pour Nasser Al-Khelaïfi, aucune raison de considérer le club mancunien et globalement la Premier League comme une menace.

Il y a 11 ans, le groupe qatarien QSI rachetait le PSG et affichait directement ses ambitions. Paris n’a pas mis longtemps avant de prendre le pouvoir en France. Au niveau européen, c’est un peu plus compliqué pour le PSG. Et cela pourrait le devenir encore plus si le rachat de Manchester United se concrétise.

Manchester United racheté par le Qatar ?

Mis en vente par la famille Glazer, le club mancunien a deux prétendants : Jim Ratcliffe, le patron de l’OGC Nice, et le Qatar. Interrogé sur le niveau de la Premier League, Nasser Al-Khelaïfi ne s’inquiète pas.

«Pourquoi y voir une menace ?»