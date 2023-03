Révolution totale au PSG, le boss annonce une grande nouvelle à 700M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG il y a 11 ans, le Qatar avait d’emblée annoncé la couleur en voulant remporter la Ligue des Champions. Mais les années passent et Paris n’y arrive toujours pas. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi reste satisfait du bilan global, notamment au niveau financier.

Le PSG vit une saison galère. Après avoir licencié Mauricio Pochettino, le club de la capitale a opté pour Christophe Galtier, un choix qui a un peu surpris mais a porté ses fruits dès le début. Le PSG a réalisé un bon début de saison avant de considérablement baisser de régime, encore plus au retour de la Coupe du monde.

Le PSG n’y arrive toujours pas

Résultat, une fois de plus, le PSG n’a pas passé le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Battu à l’aller et au retour par le Bayern Munich, le club de la capitale ne parviendra toujours pas à remporter de C1 cette saison. Pour autant, sur le bilan global du PSG depuis l’arrivée de QSI, Nasser Al-Khelaïfi est satisfait. Notamment sur le point financier.

«Nous avons augmenté la valeur du club de 70 millions à 700 millions»