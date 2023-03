«Je fais ce que je veux au PSG», il balance sur le clan Mbappé

Hugo Chirossel

Proche de l’ex-joueuse du PSG Aminata Diallo, César Mavacala est également le compagnon de Kadidiatou Diani et conseiller de plusieurs joueuses, notamment Marie-Antoinette Katoto. Mardi, selon des informations de RTL , il a été placé en garde à vue par les enquêteurs de la PJ de Versailles, avant d’être mis en examen ce mercredi pour extorsion en bande organisée. Il est notamment accusé d’avoir fait pression sur le PSG pour obtenir la signature ou la prolongation de ses joueuses. D'après Daniel Riolo, il aurait également essayé d’intégrer la section masculine du club de la capitale, grâce à la mère de Kylian Mbappé.

« Sa mère se fait appeler Tata dans les écoutes »

« Mavacala dans sa folie d’être le patron du football féminin rêvait de rentrer chez les hommes par le biais de la famille Mbappé. Sa mère se fait appeler Tata dans les écoutes. Mavacala et Diallo échangent à ce sujet-là. Et le PSG se dit qu’il ne faut pas froisser Mavacala car Katoto pourrait ne pas prolonger et puis qui sait ce que va penser la mère de Mbappé, qui se prend d’affection pour cette gamine Aminata Diallo », a indiqué Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

« Ne t’inquiète pas pour la prolongation, je fais ce que je veux au PSG »