Erreur fatale au PSG, cette star plaide coupable

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le Bayern à l'Allianz Arena, Marco Verratti a offert un but au club bavarois. Ce qui a été fatal au PSG, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Interrogé sur son erreur, Marco Verratti a fait son mea culpa.

Battu 1-0 au Parc des Princes le 14 février, le PSG se devait de renverser le Bayern à l'Allianz Arena pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, les hommes de Christophe Galtier ont sombré face à l'ogre bavarois à Munich.

Surprise, Messi va recevoir une offre improbable sur le mercato https://t.co/AhDkKuXRCU pic.twitter.com/Bvqdgz60Ly — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Verratti assume son erreur contre le Bayern

Opposé au Bayern le 8 mars pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG s'est incliné 2-0. Une défaite synonyme d'élimination pour le club de la capitale. Et Marco Verratti est en partie responsable de cette désillusion. Servi par El Chadaille Bitshiabu aux abords de la surface de réparation, le numéro 6 du PSG était encerclé par plusieurs joueurs du Bayern. Et plutôt que de jouer la sécurité, Marco Verratti a tenté une incursion vers l'axe pour se défaire du marquage de ses adversaires. Un choix qui lui a été fatal, puisqu'il a offert l'ouverture du score au Bayern.

«Là, j’ai fait une erreur, je me suis trompé»