Mbappé a un grand rêve, Deschamps interpelle le PSG

Pierrick Levallet

Champion du monde en 2018, Kylian Mbappé aimerait encore accomplir de grandes choses avec l’Équipe de France. L’international français veut notamment disputer les Jeux Olympiques. « J'ai toujours dit que c'était un rêve. Après, ça ne dépend pas que de moi » avait-il révélé en 2019. Le PSG l’avait toutefois bloqué à cette époque. Mais en 2024, les choses pourraient être différentes puisqu’ils se dérouleront à Paris. Kylian Mbappé rêverait toujours de disputer les Jeux Olympiques. Et Didier Deschamps n’a pas manqué d’interpeller le PSG sur cette question.

«Ce seront plus des discussions entre les clubs et les joueurs»

« Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à ça. C'est plutôt une bonne chose, les JO seront en France. Qu'un certain nombre de joueurs puissent représenter la France pour ces JO... Ecoutez, on n'y est pas. J'espère de tout coeur qu'une autre compétition sera prioritaire avant : le championnat d'Europe. Avec la possibilité ou pas de faire les deux. Je pense que ce seront plus des discussions entre les clubs et les joueurs, car les joueurs ne sont pas salariés de la FFF. A voir s'il y a la faisabilité ou pas... C'est évidemment un objectif. Avoir les JO en France et que cette équipe de France qui représentera notre pays soit la plus compétitive possible, ça me semble normal. Ça n'a pas été le cas lors des derniers JO. Il y aura des discussions. Je ne serais pas l'ultime décideur » a confié le sélectionneur de l’Équipe de France en conférence de presse ce jeudi.

L’avenir de Mbappé au PSG conditionné aux Jeux Olympiques ?

En 2020, la France avait été éliminée dès les phases de groupe. Florian Thauvin, Téji Savanier et André-Pierre Gignac avaient pourtant répondu présent. En 2024, Kylian Mbappé pourrait intégrer la sélection olympique, à condition que le PSG donne son accord. À voir maintenant ce que le club de la capitale décidera. Mais le choix du club de la capitale pourrait bien conditionner l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat expire justement en juin 2024. À suivre...