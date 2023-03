Mbappé : Surprise au PSG, il annonce une incroyable révolution en direct

La rédaction

Kylian Mbappé est en train de grandir. Référence footballistique mondiale, notamment depuis son triplé en finale de la Coupe du monde, le crack de Bondy est rentré dans une autre dimension. Au point de se voir offrir par Didier Deschamps le brassard de capitaine de l'équipe de France. Mais cette grande responsabilité conférée dans l'une des meilleures nations au monde pourrait se prolonger jusqu'à Paris, où Mbappé pourrait là-aussi hériter du capitanat, selon Christophe Dugarry.

Capitaine du PSG et de l'équipe de France à 24 ans ? On sait que l'on ne « lui parle pas d'âge », mais force est de constater que Kylian Mbappé est en train de devenir l'une des plus grandes stars du football. Au PSG, le brassard de capitaine appartient à Marquinhos mais le Brésilien semble de moins en moins apte à le porter.

« Je dois emmener l'équipe dans mon sillage »

Pour Kylian Mbappé, être capitaine de l'équipe de France, c'est « une nouvelle responsabilité, je vais l'assumer naturellement, ça ne va pas changer ma manière de jouer mais peut-être ma manière de me comporter. Je dois emmener cette équipe dans mon sillage. Je suis le lien entre les générations » Une définition qui pourrait parfaitement coller à celle du PSG qui vit une grave crise sportive. Kylian Mbappé pourrait alors, peut-être, être le remède à tous ces maux.

Deschamps prend une décision capitale avec Mbappé, il s'explique https://t.co/ZLO9976tOX pic.twitter.com/Dn7ewKd2o4 — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

« Mbappé sera capitaine du PSG l'année prochaine »