Ça empire au PSG, une star a de gros ennuis

Parmi les nombreux joueurs que le PSG a laissé partir l’été dernier, Mauro Icardi est l’un de ceux qui s’en sort le mieux. Auteur d’une très belle saison avec Galatasaray, l’attaquant argentin fait aussi parler de lui au niveau extra-sportif. Candela Lecce, une mannequin argentine, l’accuse de harcèlement et de violences psychologiques.

L’été dernier, le PSG a fait le ménage. Christophe Galtier voulait un effectif réduit afin de travailler sereinement, Luis Campos a donc fait partir pas mal de monde, dont Mauro Icardi. Dans le dur avec le club de la capitale, l’attaquant argentin a été prêté sans option d’achat à Galatasaray. Et en Turquie, Mauro Icardi flambe, même si son quotidien est toujours rythmé par ses histoires avec Wanda Nara.

Icardi accusé de harcèlement

Séparés à plusieurs reprises, Mauro Icardi et Wanda Nara seraient de nouveau ensemble. Mais leur vie amoureuse est chamboulée ces derniers jours puisque Candela Lecce, mannequin et influenceuse argentine, a fait plusieurs révélations à l’encontre de Mauro Icardi. Elle l’accuse de harcèlement et de violences psychologiques.

«C’est de la violence psychologique qu’il exerce contre moi»