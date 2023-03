Un nouveau Mbappé arrive, il annonce du lourd pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara a présenté les qualités d'Ethan Mbappé. Le petit frère de Kylian, qui a signé un contrat aspirant de trois ans en 2021, poursuit sa progression, et l'ancien défenseur du PSG pense qu'il peut aller loin s'il poursuit sur sa lancée.

Difficile de se faire un prénom lorsque l'on porte le nom d'un joueur qui a inscrit un triplé en finale de la Coupe du monde. Mais Ethan Mbappé va pourtant devoir le faire s'il ne souhaite pas mener sa carrière dans l'ombre du célèbre attaquant du PSG. Milieu de terrain, il évolue plus fréquemment avec les U19 et a ainsi pris part à la Youth League. Zoumana Camara, coach des jeunes parisiens, présente le plus jeune de la fratrie Mbappé.

Papus Camara présente Ethan Mbappé

« C’est un très jeune joueur, qui continue à se développer. Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, il joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe », assure-t-il pour le podcast de Scouting de RMC avant de poursuivre.

«Il n’a que 16 ans»