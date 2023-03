Kim Kardashian : Ce geste avec le PSG qui ne passe pas

Amadou Diawara

En visite à Paris, Kim Kardashian s'est fait remarquer au PSG. En effet, la superstar de la téléréalité a pris une photo avec Nasser Al-Khelaïfi - le président du club - et a passé un coup de fil au numéro 10 Neymar. Ce qui a provoqué la colère du journaliste français Daniel Riolo.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG ne met plus un pied devant l'autre. En effet, les hommes de Christophe Galtier enchainent les contre-performances sur le terrain. Et les hautes sphères du PSG sont également pointés du doigt pour leurs choix.

Le PSG veut chasser Neymar, ça va lui couter très cher https://t.co/K2DTuq0r1v pic.twitter.com/COzuyBFpuK — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Kim Kardashian a appelé Neymar en plein match

Dernièrement, Kim Kardashian était en visite à Paris et a profité de l'occasion pour se rapprocher du PSG. En effet, la superstar de la téléréalité s'est affichée avec Nasser Al-Khelaïfi, prenant une photo avec le président du PSG en présentant un maillot du club floqué du numéro 1. De surcroit, Kim Kardashian a passé un coup de fil à Neymar - forfait jusqu'à la fin de la saison à cause d'une grosse entorse de la cheville - qui a fait beaucoup parler.

«Elle a téléphoné à Neymar, qui est le symbole de l’échec du PSG»