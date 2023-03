Messi affole le PSG, un ami vend la mèche pour son avenir

La rédaction

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi n’a pas toujours semblé complètement intégré au sein du club parisien. Malgré une Coupe du monde resplendissante qu’il a remporté avec l’Argentine, la saison de La Pulga reste mitigée en club, alors que les rumeurs d’un retour à Barcelone semblent s’amplifier de jour en jour. Mais pour Jordi Alba, l’Argentin se sent bien en France.

Coéquipiers au FC Barcelone de 2012 à 2021, Lionel Messi et Jordi Alba ont toujours été proches. Le défenseur gauche, qui lui, est resté au sein du club catalan, s’est exprimé lors d’une émission de Risto Mejide, Viajando con Chester , sur le départ du septuple Ballon d’Or du Barça, mais également de son avenir, alors que sa situation au PSG semble incertaine avec un contrat qui arrivera à expiration en juin prochain.

Jordi Alba s’est senti « très mal » après le départ de Messi

L'international Espagnol est revenu dans un premier temps, sur ses sensations lors du départ de Lionel Messi pour le PSG à l’été 2021 : « Très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu'il partait, je lui ai parlé le matin. Il est venu d'Ibiza à Barcelone et m'a dit qu'il allait continuer. J'étais avec ma femme à la maison et quand j'ai vu la nouvelle, je n'y ai pas cru. J'ai été choqué pendant deux minutes. C'était un moment difficile. Nous avons une relation magnifique. Je l'ai appelé et il m'a dit que ce n'était pas possible. Je ne peux pas rentrer dans les détails, car la réalité n'est connue que du club et de lui. Nous n'en avons plus reparlé, car je sais qu'il a passé un très mauvais moment quand il a dû partir » .

« Messi est heureux à Paris »