Le PSG enchaine les ratés, il dénonce

C'est l'une des grandes énigmes du PSG. Les techniciens se succèdent dans la capitale, mais les résultats restent les mêmes. Sauf qu'une fois partis, ces entraîneurs brillent sur la scène européenne. Alors quel est le problème ? Ce mardi, Luis Fernandez a tenté de répondre à cette question. Et selon lui, le souci est plus profond.

Ces dernières années, de grands noms se sont installés sur le banc du PSG. Mais aucun n'a trouvé la bonne formule pour performer en Ligue des champions, du moins à Paris. Car une fois partis, ces techniciens brillent sur la scène européenne. On peut citer les cas de Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ou encore d'Unai Emery, vainqueurs de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Arrivé l'été dernier, Christophe Galtier n'a pas réussi à briser la malédiction, éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich. Alors quel est le souci ? Luis Fernandez a tenté de répondre à cette question.

« Une fois partis, ils ont remporté la Ligue des champions, ça interroge »

« Parmi tous ceux qui se sont succédé avant Christophe, il y en a qui avaient l’expérience de ce genre de clubs pour s’imposer et y réussir. Quand on voit que Carlo Ancelotti (avec le Real Madrid en 2014) et Thomas Tuchel (avec Chelsea en 2021), une fois partis, ont remporté la Ligue des champions, ça interroge » a déclaré l'ancien entraîneur du PSG dans un entretien accordé à L'Equipe . Proche du PSG, Luis Fernandez a laissé entendre que le souci était plus profond.

« Le problème n’est pas leur qualité »