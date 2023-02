PSG - Lille : Un chef d’oeuvre signé Campos - Galtier

Alexis Poch

En difficulté depuis la reprise du championnat fin décembre, le PSG affronte le LOSC ce dimanche pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Un club que connaissent bien Christophe Galtier et Luis Campos, puisque les deux hommes sont à l'origine du succès lillois en 2021. Un titre arraché de justesse aux Parisiens.

Depuis dix ans et le début de l'ère QSI, le PSG domine allègrement les débats en Ligue 1 grâce aux investissements financiers réalisés. La domination est telle que quasiment aucune équipe ne peut résister au club de la Capitale. Pourtant, le titre de champion de France a échappé trois fois aux Parisiens depuis l'arrivée de QSI à la tête du club. UNe première fois au tout début, avec le sacre de Montpellier en 2012. Puis, Monaco avait remporté le titre lors de la saison 2016-2017 avant que Lille ne l'imite en 2020-2021. Un exploit signé de la main de deux hommes, désormais au PSG...

Une association ravageuse

Avant de former un duo à la tête du secteur sportif parisien, Christophe Galtier et Luis Campos ont en effet déjà collaboré ensemble. L'entraîneur parisien était en poste au LOSC lorsque Luis Campos y occupait le poste de conseiller sportif. Cette année, les deux hommes se sont retrouvés au PSG. Sans Luis Campos, Christophe Galtier n'aurait peut-être d'ailleurs pas été approché par les dirigeants du PSG. C'est en effet le dirigeant portugais qui a insisté auprès de ses patrons qataris pour aller chercher Christophe Galtier alors que le dossier Zidane n'avançait pas.

ASSE, LOSC, OGC Nice… Le bilan de Christophe Galtier avant le PSG https://t.co/isGfOMCnWg pic.twitter.com/8xMnAnAJo5 — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

Un recrutement exceptionnel

Du côté du LOSC, Luis Campos avait réussi quelques gros coups sur le marché des transferts, à l'image du Canadien Jonathan David et du Portugais Renato Sanches, un an après avoir fait exploser Victor Osimhen, insaisissable cette année avec Naples. Le recrutement du Turc Burak Yilmaz avait également été salué. Celui-ci avait en effet enchanté les supporters lors de son passage dans le Nord.

Une bagarre incroyable

Pas forcément parmi les favoris pour le titre lors de cette saison 2020-2021, les Lillois n'avaient jamais lâché au cours de cette saison et le suspense avait été de toute beauté. Comme un symbole, c'est sur une dernière victoire à Angers lors de l'ultime journée avec des buts de David et Yilmaz et une passe décisive de Sanches que le titre avait été gagné. Pour Galtier et Campos, après avoir fait tomber le PSG, il faut maintenant l'emmener vers les sommets de l'Europe.