Ces fils de qui illuminent la Ligue 1

Alexis Poch

Le football a souvent été une histoire de famille. Cette saison, plusieurs joueurs émergent dans le championnat français, suivant alors les traces de leur illustre père, avec plus ou moins de succès. Retour sur ces joueurs qui perpétuent la tradition familiale sur les plus grands terrains de Ligue 1.

Théo Le Bris, Léo Leroy, Khéphren Thuram ou encore Timothy Weah, tous portent un nom plus ou moins connu et pour cause, leurs pères ont foulé les pelouses des clubs les plus connus de France, voire du monde. Il n'est pas rare de retrouver quelques décennies plus tard des jeunes qui espèrent connaître une carrière aussi riche. Et parmi eux, il y a peut-être des grandes stars.

Leroy et Le Bris, deux familles du foot français

Présents respectivement dans l'effectif montpelliérain et lorientais cette saison, Léo Leroy et Théo Le Bris suivent les traces de leurs pères qui ont évolué exclusivement en France au cours de leur carrière. Jérôme Leroy a commencé a eu une longue carrière, du PSG à l'OM, ou encore de Rennes à Châteauroux, là où son fils est venu le rejoindre. A quelques années près, les deux hommes auraient pu jouer ensemble. Pour Théo Le Bris, c'est une vraie histoire de famille puisque son père et son oncle ont tous les deux été joueurs. Régis, l'oncle, est même son entraîneur actuel à Lorient.

Khéphren, un nom célèbre

La pression est peut-être difficile à gérer quand on a un nom aussi célèbre en France. Khéphren Thuram, 21 ans, commence à prendre ses marques à l'OGC Nice vers le long chemin vers les sommets. Son père, Lilian, et son frère aîné, Marcus, sont devenus il y a peu les premiers père et fils à disputer une finale de Coupe du monde dans l'histoire. Forcément, les attentes sont grandes pour Khéphren, qui a choisi de s'illustrer dans le secteur défensif, comme son papa, au contraire de Marcus.

Timothy Weah, future star ?

Fils de George Weah, premier joueur non-européen à avoir reçu le Ballon d'Or en 1995, Timothy Weah évolue à Lille depuis trois ans, après avoir terminé sa formation au PSG notamment. L'Américain (il est né à New York) a déjà eu l'occasion de disputer la Coupe du monde, au Qatar en novembre dernier, marquant même son premier but lors du match nul face au pays de Galles. A bientôt 23 ans, il peut prétendre connaître une ascension prochainement, lui qui n'a pas encore ouvert son compteur cette saison.