Lyon - RC Lens : La dernière chance de Laurent Blanc

Alexis Poch

Si l’OL entretient encore l’espoir d’une qualification européenne cette saison, cela passe nécessairement par une victoire, ce dimanche, contre Lens. Une dernière opportunité pour Laurent Blanc de ne pas faire virer son retour au fiasco.

Décevant ces dernières saisons, l'OL n'a pas vraiment redressé la barre cette saison. Pourtant l'arrivée de Laurent Blanc en remplacement de Peter Bosz laissait espérer une remontée vers les sommets de Ligue 1, avec l'aide d'un entraîneur expérimenté. Seulement les Lyonnais peinent à décoller même s'ils ont un peu réduit l'écart qui les séparent du podium récemment.

L'effet Blanc pas si efficace

En recrutant Laurent Blanc au mois d'octobre, l'OL pensait pouvoir changer radicalement la dynamique du club, en pleine crise. L'ancien coach parisien est évidemment celui qui a le plus d'expérience parmi tous les entraîneurs cette saison et il dispose normalement des solutions pour pouvoir mener à bien la saison des Gones. Le bilan, loin d'être catastrophique, n'est pas encore assez convaincant.

Une bonne dynamique récente

Si l'OL n'est pas encore au niveau espéré, le club peut tout de même s'appuyer sur ses récents résultats. De plus, Laurent Blanc fait confiance à Rayan Cherki depuis sa prise de fonction, une décision qui semble bonne. En Coupe de France, le jeune attaquant a livré une prestation de haut vol face au LOSC, permettant aux Lyonnais de continuer à croire en ses chances. L'OL n'a plus perdu depuis le 14 janvier, enchaînant quatre victoires et un match nul.

Un match essentiel

Opposé au RC Lens ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1, l'OL aura à cœur de briller face à un adversaire sérieux qui joue le podium cette année. Pour Laurent Blanc, après Lille, c'est aussi une occasion de briller contre une belle équipe pour définitivement lancer la révolte lyonnaise. L'objectif pour les Gones est toujours de jouer une place en Europe pour la saison prochaine. A eux de s'en donner les moyens en championnat, tout en ne perdant pas de vue que la Coupe de France pourrait être un moyen...