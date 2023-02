Ligue 1 : Comment Didier Digard a révolutionné l’OGC Nice

Alexis Poch

Alors que le début de saison de l'OGC Nice laissait un peu à désirer, Lucien Favre a fini par être démis de ses fonctions il y a environ un mois, à la suite de la défaite du club en 32èmes de finale de la Coupe de France. Pour les Aiglons, finalistes de la précédente édition, c'était la goutte de trop. Mais depuis, l'arrivée de Didier Digard a tout changé.

Dans le ventre mou du classement depuis le début de la saison, l'OGC Nice peut croire en ses chances de revenir vers le haut. Depuis la prise de fonction de Didier Digard, le club connaît le meilleur bilan parmi les équipes de Ligue 1. Après 22 journées, les Aiglons sont ainsi classés à la huitième place avec 34 points mais le ticket pour l'Europe n'est plus qu'à six points devant eux. La fin de saison devrait être palpitante dans cette course, avec un OGC Nice en pleine possession de ses moyens.

Une proximité retrouvée

Ancien joueur niçois et adjoint de Lucien Favre, Didier Digard a apporté un élan incroyable à son équipe. En effet, les joueurs rapportent une certaine proximité avec leur entraîneur qui fait beaucoup de bien. « C’est tout l’état d’esprit qui a changé » a même confié Khéphren Thuram récemment. Comme quoi, il n'y a pas besoin du BEPF pour être un bon entraîneur.

Digard, Still… Les intérimaires prennent le pouvoir en Ligue 1 ! https://t.co/CngmOCovNu pic.twitter.com/PQPiSDAD0A — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Des méthodes modifiées

En reprenant la tête de l'équipe tout de suite après la défaite frustrante face au Puy-en-Velay, Didier Digard a instauré avec son staff une nouvelle manière de travailler, en adéquation avec l'effort collectif. En effet, les entraînements ont surtout visé à travailler le physique et l'intensité des joueurs et les dirigeants n'ont pas hésité à adopter différents styles de jeu pour s'adapter à son adversaire.

Des résultats très probants

Le contraste entre la défaite en Coupe de France il y a un mois et le match suivant quatre jours plus tard, une victoire 6-1 contre Montpellier, avec Didier Digard aux commandes est saisissant. En effet, l'OGC Nice n'affiche plus du tout le même visage maintenant et vient d'enchaîner les prestations de haut vol. Les Aiglons viennent de battre coup sur coup le LOSC, le RC Lens et l'OM au Vélodrome. Cette formé étincelante prouve qu'il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus que le recrutement a été satisfaisant.