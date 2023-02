Le Bris, Haise… Portrait d’une nouvelle génération de coachs made in Ligue 1

Alexis Poch

A l'heure où la Coupe de France reprend ses droits cette semaine pour les huitièmes de finale, un affrontement tout particulier a lieu ce soir entre le RC Lens et le FC Lorient. Les deux clubs connaissent la même trajectoire depuis leur promotion en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, s'appuyant notamment sur leurs entraîneurs, Franck Haise et Régis Le Bris.

Ce sont deux belles équipes qui connaissent une saison 2022-2023 très convaincante et qui ont clairement affiché de belles intentions sur le terrain. Et quand tout va bien en interne, les résultats suivent forcément même pour des clubs loin d'être considérés comme les plus réputés dans l'histoire du Championnat de France.

Un parcours similaire

En parvenant à remonter ensemble en Ligue 1 pour la saison 2020-2021, le RC Lens et le FC Lorient connaissent à peu près le même parcours pour le moment. Les Lensois ont impressionné lors des deux derniers exercices terminés à chaque fois à la septième place, quand les Lorientais ont lutté pour le maintien. Mais cette saison, les deux équipes sont toutes les deux dans le haut du classement, connaissant même les joies du podium.

EXCLU : Le phénomène Le Bris (Lorient) suscite des convoitises… https://t.co/No6TyUumKt pic.twitter.com/t2Q9Kd0jpB — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Franck Haise, leader établi

Entraîneur de l'équipe première du RC Lens depuis trois ans, Franck Haise apparaît comme l'homme de la situation. Dans sa carrière d'entraîneur, il est d'ailleurs passé par Rennes et Lorient notamment avant d'entraîner la réserve lensoise entre 2017 et 2020. Toujours sur le podium de Ligue 1 après 22 journées, les Sang et Or espèrent bien continuer sur cette voie avec leur « entraîneur apprécié unanimement au sein du club par les joueurs, le public, les dirigeants ou les partenaires » , comme en témoigne Gervais Martel, ancien président du club.

Régis Le Bris, la bonne recette