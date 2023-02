Digard, Still… Les intérimaires prennent le pouvoir en Ligue 1 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la valse des coachs de Ligue 1, des profils d’intérimaires commencent à se démarquer. C’est le cas de Will Still à Reims et Didier Digard à Nice. Deux entraîneurs qui relancent leur club respectif et qui s’ouvrent en grand la porte d’une belle carrière.

Dans une saison de Ligue 1 qui tient toutes ses promesses, deux clubs partagent la même caractéristique depuis quelques semaines : celle d’avoir un coach intérimaire en place sur le banc. En effet, Will Still a pris ses fonctions en octobre dernier à la suite de l’éviction d’Oscar Garcia, alors que le Stade de Reims figurait dans la zone de relégation. De même, Didier Digard était adjoint de Lucien Favre quand celui-ci a quitté Nice il y a presque un mois. Les Aiglons, finalistes de la dernière édition de la Coupe de France, ont perdu en 32èmes de finale cette année, un résultat qui a convaincu les dirigeants de se séparer de leur entraîneur.

Will Still, une histoire folle

A 30 ans, Will Still est d’abord le plus jeune entraîneur en poste dans les cinq grands championnats européens. Très actif sur le jeu vidéo Football Manager , qui permet de gérer l’effectif d’un club comme dans la vraie vie, il a connu quelques expériences avant de débarquer à Reims. Adjoint d’Oscar Garcia, il connaît un succès fou puisque le Stade de Reims n’a toujours pas perdu la moindre rencontre depuis le mois d’octobre. En effet, les Rémois restent sur sept victoires et six matches nuls depuis que l’entraîneur belge est sur le banc, une série incroyable marquée notamment par deux matches nuls contre le PSG. Désormais dans le ventre mou du classement, à la 11e place, Reims a trouvé sa perle rare… qui revient un peu cher, puisque le club doit payer 25 000 euros d’amende à chaque match, Will Still ne disposant pas du diplôme nécessaire pour exercer à ce niveau.

Didier Digard, un début ahurissant

Il occupe sa fonction depuis bien moins longtemps que Will Still mais Didier Digard impressionne déjà. L’ancien joueur du club peut espérer faire grimper l’OGC Nice un peu plus dans la hiérarchie, les Aiglons occupant pour le moment la huitième place du classement de Ligue 1. Il a d’abord connu une première exceptionnelle puisque Nice a écrasé Montpellier 6 à 1 le 11 janvier dernier, avant d’enchaîner deux autres victoires et un match nul. Ce mercredi, les Niçois ont même triomphé face aux Lensois, qui étaient les dauphins du PSG. Bien en place depuis un mois, Digard aura à cœur de poursuivre sur sa lancée, dimanche contre l’OM.