Mercato : Après son exploit contre le PSG, le RC Lens prépare un gros transfert

Après sa victoire face au PSG dimanche dernier (1-3), le RC Lens commence à rêver du titre. Mais pour espérer concurrencer le club parisien, le club nordiste va devoir renforcer certains secteurs, notamment le poste de milieu offensif. Pour combler cette lacune, l'équipe de Franck Haise penserait à recruter Adrien Thomasson (RC de Strasbourg).

Le RC Lens a réalisé un petit exploit en battant le PSG dimanche dernier. Grâce à cette victoire, le club nordiste ne compte plus que quatre points de retard sur le leader, et certains joueurs commencent à parler de titre. « Vous savez, avec l’effectif qu’ils ont, je pense qu’ils sont impressionnants en termes de régularité. Après, nous on va jouer notre va-tout jusqu’au bout avec notre force collective » a déclaré Jonathan Gradit.

Le RC Lens veut combler ses lacunes cet hiver

Mais pour espérer concurrencer le PSG jusqu'à la fin de la saison, le RC Lens va devoir se renforcer lors de ce mercato hivernal, notamment au poste de milieu de terrain. En effet, David Pereira Da Costa inspire quelques inquiétudes en interne en raison de douleurs persistantes à l'épaule droite. Les Sang et Or vont profiter de cette fenêtre de tir pour dénicher un renfort dans ce secteur.

Thomasson ciblé, Strasbourg en pleine réflexion