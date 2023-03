Fiasco au PSG, cette star se fait dézinguer

Thibault Morlain

Pour le PSG, le parcours en Ligue des Champions s’est donc arrêter, encore une fois, en huitièmes de finale. Les hommes de Christophe Galtier ont chuté face au Bayern Munich et suite à ce fiasco, les critiques ont été nombreuses. Marco Verratti, responsable sur les deux buts au retour, a vivement été pointé du doigt. Et ça continue encore. En effet, Philipp Lahm a à son tour critiqué le milieu de terrain du PSG.

Ce n’est toujours pas cette année que le PSG remportera la Ligue des Champions. Malgré les stars et les millions d’euros dépensés, le club de la capitale a été sorti par le Bayern Munich après une performance bien triste. Il n’en fallait pas plus pour critiquer le PSG et plusieurs cadres en ont pris pour leur grade. C’est notamment le cas de Marco Verratti. D’ailleurs, ce mardi, pour L’Equipe , Philipp Lahm, ancien du Bayern Munich, s’est lâché sur l’Italien.

« Il n'a pas assimilé le rôle du milieu défensif »

« Cette année, le PSG a perdu deux fois contre le Bayern en huitièmes de finale, sans marquer le moindre but (0-1, 0-2). Le club parisien a un problème fondamental. L'équipe joue sans inspiration et propose un collectif imparfait. Marco Verratti en est un bon exemple. C'est un bon footballeur, sûr avec le ballon et précis dans les tacles. L'un des meilleurs joueurs de la sélection italienne. Mais sous le maillot du PSG, il présume de ses forces et n'a pas assimilé le rôle du milieu défensif qui donne de la stabilité à son équipe. Par conséquent, il n'a pas de lien avec ses coéquipiers », a expliqué l’Allemand.

« Verratti est un symbole pour le PSG »