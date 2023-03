Mbappé réclame du lourd au PSG, ce sera 150M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG se mettra probablement en quête d'un nouvel avant-centre. Dans cette optique, la piste menant à Victor Osimhen prend de l'ampleur. Un joueur que Luis Campos connaît parfaitement, mais Naples se montrera très gourmand et pourrait réclamer 150M€.

Compte tenu de la saison plus que poussive du PSG, un gros mercato est attendu l'été prochain. L'objectif sera notamment de recruter un avant-centre capable d'épauler Kylian Mbappé et le nom de Victor Osimhen circule avec insistance. Il faut dire que Luis Campos connaît parfaitement les représentants de l'attaquant nigérian pour l'avoir attiré au LOSC puis vendu à Naples.

Naples réclame 150M€ pour Osimhen

Néanmoins, ce dossier s'annonce très compliqué. Selon les informations de Foot Mercato , Naples pourrait réclamer jusqu'à 150M€ pour lâcher Victor Osimhen. Il faut dire que l'ancien buteur du LOSC réalise une magnifique saison avec ses 25 buts et de 5 passes décisives en 29 matches. Il est d'ailleurs meilleur buteur de Serie A avec 21 réalisations.

«Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve»