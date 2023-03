Un retour retentissant était prévu au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, après avoir décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, le PSG a désigné Christophe Galtier pour le remplacer. Un choix surprenant qui est surtout celui de Luis Campos. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi voulait visiblement miser sur Thiago Motta, qui brille cette saison du côté de Bologne.

Comme bien souvent ces dernières années, le PSG a été amené à changer d'entraîneur l'été dernier. Après une saison décevante, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, de nombreux noms ont circulé, mais Luis Campos, nouveaux conseiller sportif du PSG, a finalement décidé de nommer Christophe Galtier.

Al-Khelaïfi voulait Motta

Un choix qui était loin de faire l'unanimité. Et pour cause, le technicien français, passé par les bancs de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice, ne possède pas une grande expérience du très haut niveau. Mais Christophe Galtier a profité de sa proximité avec Luis Campos, arrivé au PSG sous l'impulsion de Kylian Mbappé. Et pourtant, selon L'EQUIPE , Nasser Al-Khelaïfi voulait absolument attirer Thiago Motta.

L'avenir de Galtier incertain ?

Et la tournure de la saison doit laisser des regrets au président du PSG puisque non seulement Christophe Galtier traverse une période délicate depuis le retour de la Coupe du monde, mais surtout, Thiago Motta fait des miracles sur le banc de Bologne, dixième de Serie A.