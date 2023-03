«Un mercenaire» : L’OM veut un accord avec cette star, un avertissement est lancé

La rédaction

Essentiel à l’OM depuis son arrivée, Alexis Sanchez pourrait poursuivre son aventure dans la cité phocéenne en cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Le Chilien déclencherait alors l’année qu’il a en option dans son contrat. Cependant, rien n’est encore acquis. Ni la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, ni l’assurance que le joueur veuille rester au club, ce que déplore Jérôme Rothen sur RMC.

Auteur de 16 buts en 34 avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez trouve un second souffle dans sa carrière. S’il semble épanouit chez les Olympiens grâce aux bonnes performances de l’équipe, la réalité pourrait être bien différente. En effet, le Chilien se sent souvent seul sur le front de l’attaque et réclamerait plus de soutien à son entraîneur, Igor Tudor. Un manque de considération qui pourrait pousser Sanchez à découvrir de nouveaux horizons.

Rothen se lâche sur Sanchez

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a taclé l’attaquant chilien qui en demande trop : « Dire qu’il est très attaché au club, mais avec la carrière d’Alexis Sanchez, je pense qu’il faut pas trop s’attacher sur son côté émotionnel. Lui c’est un mercenaire, il va là où le vent souffle. S’il sent qu’à Marseille, il peut avoir des joueurs avec un peu plus de classe derrière lui qui vont lui permettre de marquer des buts et se créer beaucoup plus d’occasions, il restera. Mais encore une fois, sa déclaration d’y a quelques semaines après l’élimination en Coupe de France, j’ai pas aimé qu’il dise ça en mettant la pression aux dirigeants, car Marseille a toujours montré depuis l’arrivée de Longoria que c’était un club ambitieux. »

« Cela ne m’intéresse pas d’être deuxième »