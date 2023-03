Un incroyable retour est annoncé au PSG, il calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, plusieurs options s'offrent à lui, à l'image d'un incroyable retour au PSG. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain de la Juventus assure toutefois qu'une prolongation n'est également pas à exclure. Bien au contraire.

Alors qu'il avait quitté le PSG en mauvais terme après avoir été mis à l'écart pendant quasiment 6 mois, Adrien Rabiot figure à nouveau dans le viseur du club de la capitale selon différents médias. Il faut dire que la direction a changé depuis 2019 et surtout, son contrat à la Juventus s'achève en juin prochain ce qui en fait une très belle opportunité de marché. Dans les colonnes de Tuttosport , Adrien Rabiot prévient toutefois qu'il se sent bien à Turin.

«Je suis calme»

« Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant », assure l'international français pour le quotidien transalpin avant de poursuivre.

«Je me sens bien à Turin»