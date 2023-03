Incroyable, il dézingue une star de l’OM en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré sa très belle saison à l’OM, où il est arrivé libre l’été dernier, Alexis Sanchez ne semble pas faire l’unanimité. En effet, Stéphane Guy s’étonne de l’engouement autour de l’attaquant chilien dont le niveau est loin de celui qu’il avait lorsqu’il jouait à Arsenal notamment.

L'été dernier, l'OM a réussi à obtenir la signature d'Alexis Sanchez qui a débarqué en provenance de l'Inter Milan après avoir mis fin à son contrat. Mais alors qu'il réalise une belle saison à Marseille, Stéphane Guy n'est pas totalement convaincu par l'international chilien.

«Il avait quand même un autre niveau»

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… », estime-t-il au micro de l’ After Foot sur RMC , avant de poursuivre..

«Le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose»