Panique à l’OM, il prend les devants pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Alexis Sanchez ne sait pas encore son avenir sera fait malgré sa très bonne saison avec le club phocéen. Et Eric Di Meco, qui apprécié tout particulièrement l’attaquant chilien, affiche un souhait fort en réclamant sa prolongation au plus vite.

Récemment interrogé en conférence de presse, Alexis Sanchez (34 ans) affichait un discours très énigmatique quant à son avenir à l’OM : « J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres (…) Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela », lâchait l’attaquant chilien, auteur d’une très bonne saison à l’OM avec 12 buts au compteur en Ligue 1. Sauf que son contrat arrivera à expiration en juin prochain…

L’OM a des doutes sur Sanchez

Et ces propos d’Alexis Sanchez n’ont pas vraiment emballé l’OM. En effet, comme l’a annoncé L’EQUIPE mardi dans ses colonnes, les discussions n'ont toujours pas débuté entre l’OM et l’entourage de l’international chilien au sujet d'une prolongation de contrat. Un contexte qui commence à peser en interne, d’autant que de nombreux supporters et observateurs militent pour conserver Sanchez.

« J’espère qu’ils vont faire le maximum »