L’OM boucle une recrue de classe mondiale, ils jubilent

Alexis Sanchez n’est arrivé à l’OM que l’été dernier, mais il semble qu’El Nino Maravilla ait conquis les cœurs des supporters, mais aussi des joueurs de l’Olympique de Marseille. Pau Lopez et Jordan Veretout ont déclaré leur flamme à celui qui « fait la différence chaque jour qui passe ».

Dans le cadre du mercato estival de 2022, l’OM est parvenu à mettre la main sur une star de renom en la personne d’Alexis Sanchez. Grâce à sa constante mobilité et sa rage de vaincre, le Chilien qui est passé dans certains des plus gros clubs européens, tire le groupe d’Igor Tudor vers le haut. Comme La Provence le souligne dans son édition du jour ce mardi, certes Alexis Sanchez a inscrit 16 buts en 2628 minutes cette saison, mais l’attaquant fait moins bien que ses prédécesseurs Arkadiusz Miluk, Bafétimbi Gomis et Konstantinos Mitroglou en terme de ratio minutes jouées / but inscrit.

«Il fait la différence chaque jour qui passe»

Pour autant, l’essentiel est ailleurs. De par son leadership et l’exemple de discipline qu’il démontre à l’OM, les joueurs du club phocéen sont en réussite et reconnaissent totalement l’apport d’ El Nino Maravilla , le surnom d’Alexis Sanchez. Et ce n’est pas Pau Lopez qui tiendra un discours différent. Après la victoire de l’OM sur la pelouse du Stade de Reims dimanche, le portier de l’OM a fait passer le message suivant à propos de Sanchez et dans des propos rapportés par La Provence. « Il fait la différence chaque jour qui passe. C’est un élément déterminant dans la réussite de notre saison ».

«C’est un immense joueur qui répond toujours présent»