«Je n'étais pas prêt» : Il déchante après son transfert à l'OM

Appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de mars, Brice Samba va donc découvrir l'équipe de France. Une juste récompense pour ses performances avec le RC Lens. Excellent dans les buts lensois, Samba aurait très bien pu évoluer dans ceux de l'OM. Malheureusement pour lui, l'aventure n'a pas été si simple sur la Canebière.

Aujourd'hui, à 28 ans, Brice Samba fait le bonheur du RC Lens. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, il impressionne sur sa ligne. Arrivé de Nottingham Forest en 2022, Samba n'a pas toujours été réussite en France. Ça a notamment été le cas lors de son passage à l'OM. Recruté en 2013 par le club phocéen, le natif de Linzolo, en République du Congo, sera resté jusqu'en 2017 à Marseille avec seulement... 5 apparitions au compteur.

« Je n'avais rien fait dans le foot »

Pour Brice Samba, le passage à l'OM a été compliqué. Pour L'Equipe , il est d'ailleurs revenu sur cette expérience, lui qui était débarqué sur la Canebière en provenance du Havre : « Je n'avais rien fait dans le foot et quand l'OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda. C'était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j'avais d'être à l'OM. C'est cette pression-là, ça m'a beaucoup servi. Pour rien au monde, je changerai quelque chose à ma carrière et à mon passage à l'OM. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis : pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t'arrives et là, à 18, 19 ans, tu découvres tout : comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu te découvres ».

« Je n'étais pas prêt, tout simplement »