Une star fait paniquer l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison, Alexis Sanchez n'a toutefois toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. S'il possède une clause lui permettant d'étendre son bail d'une saison, le flou règne toujours concernant son futur, ce qui n'est pas pour rassurer l'OM.

Arrivé libre l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, Alexis Sanchez a rapidement fait taire les sceptiques au sujet de son niveau et son engagement. Clairement le Chilien n'est pas cramé malgré ses 34 ans comme en témoignent ses 16 buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais son avenir à Marseille est encore loin d'être assuré.

«Un mercenaire» : L’OM veut un accord avec cette star, un avertissement est lancé https://t.co/QmTWp2q0Hf pic.twitter.com/O6ZkjFPQ5x — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

L'avenir d'Alexis Sanchez toujours incertain

Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et pour le moment, il n'a toujours pas activé sa clause qui lui permettrait de prolonger d'une saison à l'OM. Et la pression monte dans ce dossier puisque selon les informations de L'EQUIPE , les discussions n'ont toujours pas débuté entre les deux parties au sujet d'une prolongation de contrat du Chilien. Une situation guère rassurant pour l'OM quand on se rappelle les propos récemment tenus par Alexis Sanchez en conférence de presse qui ressemblaient clairement à un coup de pression.

«Cela dépend de l’ambition qu’on aura»