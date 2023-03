PSG : Le Qatar lance une folle révolution à 5,5Md€

Pierrick Levallet

Après le PSG, le Qatar pourrait rejoindre la Premier League prochainement. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani souhaiterait en effet mettre la main sur Manchester United, mis en vente par la famille Glazer. D'ailleurs, le pays hôte de la dernière Coupe du monde serait prêt à dégainer une nouvelle offre folle pour y parvenir.

Cela fait maintenant plus de dix ans que le PSG appartient au Qatar. À l’été 2011, QSI rachetait le club de la capitale pour un montant de 70M€. Aujourd’hui, l’équipe parisienne a nettement dépassé le milliard d’euros en terme de valeur. Mais après une décennie passée à Paris, le Qatar serait tenté par l’idée de s’exporter en Angleterre. Via la fondation Nine Two , le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani aimerait racheter Manchester United, mis en vente par la famille Glazer il y a plusieurs semaines. Mais il ne serait pas seul sur ce dossier. Jim Ratcliffe voudrait lui aussi devenir le nouveau propriétaire de Manchester United. Et il aurait déjà bougé quelques pions pour y parvenir.

PSG : Une révolution hallucinante s’emballe, le Qatar peut s’affoler https://t.co/dvDMBwckO2 pic.twitter.com/CZ5BTdIgAG — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

Jim Ratcliffe est passé à l’action pour racheter Manchester United, mais...

Comme révélé par le Telegraph , le groupe INEOS serait passé à l’action la semaine dernière pour le rachat de Manchester United. Jim Ratcliffe et le reste de son équipe se seraient notamment entretenus avec Erik ten Hag et Richard Arnold (directeur général des Red Devils ). Malgré tout, le businessman de 70 ans ne se voit pas faire une folie pour acquérir Manchester United. « Comment décide-t-on du prix d'un tableau? Comment décide-t-on du prix d'une maison? Cela n'a rien à voir avec le coût de la construction ou de la peinture. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est payer des prix stupides pour des choses que l'on regrette par la suite » a-t-il annoncé dans un entretien pour le Wall Street Journal .

Le Qatar prépare une nouvelle folie dans ce dossier