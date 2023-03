Le Qatar reçoit une incroyable réponse, un projet légendaire prend forme

Pierrick Levallet

Après le PSG, le Qatar envisagerait de s'attaquer à la Premier League. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani souhaiterait racheter entièrement Manchester United et serait prêt à faire une folie à 4,5 milliards d'euros pour y parvenir. Jim Ratcliffe et INEOS seraient aussi sur le coup. Mais ces derniers n'entendraient pas vraiment atteindre une somme dérisoire pour cette opération.

Il y a plus de dix ans maintenant, le PSG basculait dans une autre dimension. Afin de promouvoir la Coupe du monde, le Qatar rachetait le club de la capitale par l’intermédiaire de QSI. Depuis, l’équipe parisienne a dépassé la barre du milliard d’euros en terme de valeur. Mais le Qatar ne compterait pas s’arrêter là et voudrait désormais s’attaquer à la Premier League.

Le Qatar est prêt à faire une folie pour Manchester United

En effet, via la fondation Nine Two , le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani souhaiterait racheter entièrement Manchester United. Le club a été mis en vente par la famille Glazer il y a plusieurs semaines déjà. Le Qatar serait d’ailleurs prêt à faire une folie puisque selon Sky Sports , une offre de 4,5 milliards d’euros serait en préparation. Le Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani serait toutefois concurrencé par Jim Ratcliffe et INEOS . Mais ce dernier n’aurait pas l’intention de se lancer dans une surenchère dérisoire pour Manchester United.

Jim Ratcliffe refuse de payer un «prix stupide»