PSG : Le Qatar va dégainer pour une révolution à 4,5Md€

Thomas Bourseau

Alors que la famille royale qatarie se mesure à Sir Jim Ratcliffe pour le rachat de Manchester United et que le propriétaire de l’OGC Nice s’est déjà rendu à Manchester, les Qataris vont dégainer une deuxième offre pour faire pencher la balance en leur faveur.

Afin de notamment promouvoir au mieux le Mondial au Qatar qui s’est déroulé à l’automne dernier, la famille royale qatarie rachetait le PSG à l’été 2011 et en a fait un club dépassant le milliard d’euros en terme de valeur. Il est question d’une volonté du Cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani via la fondation Nine Two du rachat de Manchester United depuis quelque temps avec la déclaration publique du principal intéressé le 17 février dernier.

Ratcliffe a bougé ses pions

Et maintenant ? La famille royale se mesure à Sir Jim Ratcliffe qui est à la tête de l’OGC Nice avec INEOS. Une rencontre a d’ailleurs eu lieu à Manchester entre Ratcliffe et les dirigeants mancuniens. L’entraîneur Erik Ten Hag faisait passer le message suivant en conférence de presse vendredi dernier. « Je viens de les rencontrer et de leur serrer la main, mais je me concentre sur le match. Nous jouons un grand match dimanche et nous nous concentrons sur celui-ci. D'autres personnes au sein du club s'occupent d'investisseurs potentiels ».

Les Qataris préparent leur deuxième offre de rachat pour Manchester United