Il écœure Mbappé, l’OM va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Étincelant dans les buts du Stade Rennais, Steve Mandanda a largement contribué à la victoire du club breton au Parc des Princes. La légende de l’OM a notamment écœuré Kylian Mbappé avec des arrêts impressionnant et permet à son ancien club de revenir à sept points du PSG.

Le PSG est retombé dans ses travers. Dimanche, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes face au Stade Rennais (0-2). La septième défaite en 2023. Il faut dire que le PSG est tombé sur un Steve Mandanda des grands soirs.



Mercato : Le PSG prêt à prendre une décision retentissante pour Messi ? pic.twitter.com/f5aqOIBpnk — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Mandanda écœure Mbappé et relance l’OM

En effet, l’ancien portier de l’OM a été impressionnant dans les buts rennais en écœurant notamment Kylian Mbappé qui a buté plusieurs reprises sur Steve Mandanda qui permet donc à son ancien club de revenir à sept points du PSG. Et après le match, il se réjouissait de la prestation bretonne.

«Ça montre qu’on peut faire de belles choses»