PSG : Un joueur aide Mbappé, il hallucine

Encore auteur d’une magnifique saison sur le plan personnel, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en dépassant les 200 buts inscrits par Edinson Cavani. Un record impressionnant auquel Nuno Mendes se réjouit d’avoir pu contribuer.

Nuno Mendes s’enflamme pour Mbappé

« Nous avons l’habitude de jouer ensemble à l’entraînement, en match. Nous sommes deux joueurs très rapides, Kylian est un peu plus rapide que moi, mais je pense que nous avons une bonne connexion et que la vitesse nous aide beaucoup. Ca ne marche pas à tous les matchs, mais quand ça a marché il y a eu des buts et j’ai l’intention de lui faire beaucoup de passes décisives encore, comme à mes autres coéquipiers », explique l’international portugais pour les médias du PSG avant d’en rajouter une couche.

«Je suis très heureux d’avoir participé à cet objectif»