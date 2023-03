Le PSG change tout sans Neymar, le vestiaire jubile

Amadou Diawara

Alors que Neymar est blessé jusqu'à la fin de la saison, Christophe Galtier a décidé de mettre en place un milieu à trois pour servir au mieux la paire Messi-Mbappé. Interrogé ce samedi, Nuno Mendes s'est réjoui de pouvoir évoluer dans ce dispositif, et ce, parce qu'il prend du plaisir à occuper toute l'aile gauche.

Privé de Neymar, gravement blessé à la cheville, le PSG a dû changer ses plans sur le plan tactique. En effet, Christophe Galtier a profité de la longue absence de son numéro 10 pour mettre en place un dispositif avec un attaquant en moins et un milieu de terrain en plus.

Nuno Mendes valide la révolution sans Neymar

Plus précisément, Christophe Galtier est passé d'un 3-4-3 (ou 5-2-3) à un 3-5-2 (ou 5-3-2). Et alors que le PSG évolue désormais avec un milieu de terrain supplémentaire - pour servir au mieux la paire offensive composée de Kylian Mbappé et de Lionel Messi - Nuno Mendes est comme un poisson dans l'eau aujourd'hui.

«C'est une bonne chose pour moi»